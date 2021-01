Züleyxa Izmailova | Ametkondade koroonakorruptsioon maksab inimelusid 

Kurioosne on aga see, et saamatu vaktsineerimise korraldamise ning nõrga kriisihalduse üks peaarhitekt Marika Priske ei plaanigi vastutust võtta ja võtab endale hoopis privileege. Seekord siis vaktsiini-altkäemaksu näol, neid eesliini töötajate eest napsates. PERHi tegevjuhi Agris Peedu põhjendused, miks sai vaktsiinisüsti just Priske, on koolipoisilikud: tegemist oli viaali lõpuga, mis läinuks muidu raisku ja ühtegi eelisnimekirja töötajat psühhiaatriahaiglas parasjagu võtta ei olnud. Nalja teete? Isegi koristajaid ei olnud, toitlustajaid, muid teenindajaid, kes haigetega kokku puutuvad? Oletame, kuigi ei ole usutav. Aga PERHi peamaja, kus on sadu vaktsineerimist eelisjärjekorras vajavaid töötajaid, asub ju psühhiaatriahaiglast kõigest 10-15 minutilise autosõidu kaugusel!

Aga võibolla polegi probleem geograafias, vaid hoopis selles, et PERHi tegevjuhil Agris Peedul täitub tänavu ametiaeg juhatuse esimehena ja Marika Priske PERHi nõukogu ühe mõjukaima liikmena on võtmeisik, kellest sõltub Agris Peedu ametiaja pikendamine.

Kahjuks pole PERH ainus haigla, kus reegleid on rikutud. Täna teame veel Valga ja Rakvere juhtumeid, kuid minu kartus on, et need ei jää viimaseks... Aga Eestil pidi ju olema suurepärane vaktsineerimise plaan? Hiilgav plaan, mille pahatahtliku kritiseerimise eest sai sule sappa terviseameti endine kommunikatsioonijuht. Elu on näidanud, et jutt plaanist olid tühjad sõnad. Kui uuel valitsusel oleks ausust ja selgroogu, siis tuleks Simmo Saare ees vabandada ja ta tööle ennistada.

Miks pole korruptsioonivastast võitlust lubanud uus valitsus sotsiaalministeeriumi kantsleri kohatut käitumist kritiseerima rutanud? Pigem isegi vastupidi – on otsitud põhjusi, millega Priske teguviisi hoopis välja vabandada ja pisendada. Vaktsiinikorruptiivse ja enam kui ebaeetilise käitumise õigustamine valitsuspoliitikute poolt tekitab küsimusi, miks püütakse nii skandaalset juhtumit vaigistada ja kas eluaegsel kantsleril on valitsusparteide ees teeneid või saladusi, mis kinnimätsimist soosivad?

Marika Priske juhtum näitab sügavamat probleemi, kus ametniku ametiaeg kipub liiga pikaks venima. Antud puhul on kantsleriametit peetud lausa 2000. aastast, sotsiaalministeeriumi kantsler on ta alates 2014. aastast. See mitte ainult ei näi, vaid ongi ebademokraatlik. Eluaegne kantsleri positsioon on oht võimu kuritarvitamisele, mugavusele ja korruptsioonile.