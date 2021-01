Ratas tegi keskharidusega keskkonnaministrile märkuse: vaja on omandada kõrgharidus 

“Jah, tuleb tõdeda, et Tõnis Möldril pole kõrgharidust. Ma väga loodan,et noor mees saab aru, kui oluline see on ja võtab seda ülikooli aspekti ülitõsiselt ja suudab käia ülikooli läbi ja see kraad saada. Eesti ministrid on olnud ka varem keskharidusega, aga see ei tähenda, et see on vabandus. Ma arvan, et Tõnis Möldril on minu soovitus siit edasi liikuda hariduse mõttes," rääkis Ratas ERR-i raadiosaates “Uudis+”.