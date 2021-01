Kohus tühistas Keskerakonnale mõeldud ettekirjutuse miljoninõude osas 

Halduskohtu hinnangul ei saanud pidada usaldusväärseteks tõenditeks kinnitusi, mis on saadetud väidetavalt e-kirja teel Paavo Pettaile, millest ta on teinud väljatrüki.

„Kohtu jaoks ei anna selline väljatrükk piisavalt kindlust, et ka tegelikult on Midfield OÜ lepingupartner sellise kinnituse e-kirja teel saatnud. Kuna Midfiled OÜ-l on asja lahenduse vastu isiklik rahaline huvi, siis ei ole ta erapooletu ja tema esitatud dokumentidesse tuleb suhtuda mõistliku skepsisega. Samadel põhjendustel ei ole usaldusväärne ka tõendi vormis, kuid ilma allkirjata kinnitus“ märkis kohus.

Halduskohtu hinnangul ei kogunud ERJK haldusmenetluses piisavalt tõendeid. Kohus märkis, et vead tõendite kogumisel on olulised, sest võisid mõjutada kaebajalt nõutava summa suurust. „Nii ei kogunud ERJK tõendeid selleks, et kontrollida P. Pettai/Midfield OÜ kinnitusega arvete seotust kaebajaga. Midfiled OÜ esitatud tõenditesse ei ole suhtutud piisava skepsisega ega ole püütud nende usaldusväärsust kontrollida Midfiled OÜ-st sõltumatute tõendite kaudu,“ märkis kohus. Tegemist on veaga, mis võis mõjutada asja tulemust. Seega toob see kaasa ettekirjutuse tühistamise.