Ilo Kippen | Tasuta kõrghariduse inetu lõpp? 

Praegu on täiskoormusega õppes omandatav kõrgharidus Eesti vabariigis tasuta. Siiski on juba mõne aasta vältel aeg-ajalt kõlanud eri ülikoolide esindajate vihjeid, et juhul kui riiklik rahastus ei parane, ei saa see ressursipuudusel enam kauaks nii jääda.

Üheks esimestest, kes hoiatused teoks tegi, sai Tartu ülikooli õigusteaduskond, mis üllatas läinud aasta oktoobris oma tudengeid otsusega muuta sellest aastast magistriastmes õppimine tasuliseks. Õigusteaduskonnal on õppehooned nii Tallinnas kui ka Tartus, neist esimeses kaob tasuta õpe täielikult. Tartus säilitatakse esialgu 30 tasuta õppekohta, tingimusel, et õpitakse päevaõppes (mis küll sisuliselt välistab ülikooli kõrvalt tööl käimise). Kehtiv seadus ütleb endiselt, et täiskoormusel õpe peab olema tasuta, sestap sündis ülikooli otsus seadusest mööda põigates: kaheaastane magistritaseme õpe venitati kunstlikult kolme aasta pikkuseks, tänu millele sai sellest „osakoormusel õpe“, mille eest saab tasu küsida.