Nädala tipud | Sahkerdamine süstib usaldamatust 

Presidendi poolt kõneka kujundina päikesetõusu ajal ametisse nimetatud valitsus saab kaasavaraks kõrgete ootuste koorma, sest lahendamist ei vaja üksnes koroonakriis, vaid siluda tuleb varasemate ministrite vastuoluliste väljaütlemiste tulemusena killustunud Eesti mainet. Ja loomulikult on valijail ootus, et seejuures ei unusta valitsuse moodustanud Keskerakond ja Reformierakond seista just neile oluliste väärtuste ja algatuste eest.

Euroopa Liidu sattumine olukorda, kus lepingud on sõlmitud ja rahagi osaliselt üle kantud, ent vaktsiinitootjad teatavad järjest tarnitavate koguste vähendamisest, mis nähtavasti liiguvad mujale, nõuab liidult enesekehtestamist kasvõi survemeetodite abil. Või lubas meiegi uus valitsus võimatut, kui kirjutas koalitsioonileppesse, et alates maikuust võimaldatakse kõigile soovijatele tasuta vaktsineerimist?

President Kersti Kaljulaidi teadaanne, et ta loobub kandideerimast OECD peasekretäriks, võib kõneleda kesisest võidulootusest, ent uue valitsuse ametisse asumisega kattuva ajastuse tõttu tekitab paratamatult spekulatsioone, et tagatoakokkulepped tema jätkamiseks teisel ametiajal on juba olemas. Ometi pole presidendiamet ainus võimalik väljakutse, kuhu poole just Eestis pürgida.