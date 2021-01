Georg Malvius | Loomade farm 

Ükskord ennemuistsel ajal ühes imekaunis kohas nimega Europeus said kuus loomade hõimu kokku, et luua liit. Liit pidi ennetama nende omavahelisi sõdu, kasvatama majandust, tooma kõigilt osalejatelt õiglase maksu ning avama kõigi loomahõimude vahelised piirid. Kõige südamelähedasem oli neile oma liidu harta esimene rida – tunnustada inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni alusel kõigi loomade põhiõigusi ja vabadust. Hurraa! Hurraa!

Seejärel hääletasid kuus hõimu, et lubada selle fantastilise uue kokkuleppe alusel teisigi loomahõime liiduga ühinema ja koos nendega töötama. Kui teised loomade hõimud sellest liidust kuulsid, mõistsid nad, et ühinemisel on suured plussid – nad olid valmis rõõmsal meelel allkirjastama iga harta, mis lubas neile … RAHA!