Sõbrapäev – saabumas on kõigi romantikute pidupäev  

Ilusat Valentinipäeva – just selline on südamekujulise mesimagusa kujundusega hõbemündi sõnum.

Kaasaegses atraktiivses võtmes lahendatud Swarovski kristallidega kaunistatud südamekujuline hõbemünt armsa linnupaariga toob kindlasti naeratuse teie kallima näole. Tähelepanu, neid hõbemünte on valmistatud vaid 2021 eksemplari!

Kullatud süda - kullatud hõbemünt on maitseka kujundusega ja seega elegantne kingitus ka veidi konservatiivsematele romantikutele.

Roosa kullaga kaetud 3D südat on valmistatud vaid 999 tükki. Elegantne ja stiilne münt võlub kaasaegse numismaatika kogujaid ning pakub rõõmu kõigile õnnelikele, kelle jaoks on see ahvatleva armastuse ja sõpruse märk.