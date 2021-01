GALERII | Metsakaitsjad marssisid Toompeale: soovime, et Eesti ilusad metsad jääksid püsima ka tulevastele põlvedele 

Rongkäik on ajendatud Eestis viimastel aastatel intensiivistunud metsaraietest ning jätkusuutmatutest majanduspraktikatest riigimetsades. “Tänased raiemahud on selleks aga liiga suured. Eestist veetakse praegu välja tohutus koguses pelletit Lääne-Euroopa põletusahjudesse. Arvestades, et puit põletatakse täna, kuid uus mets kasvab alles 50 aastaga, on seesugune tegevus lubamatu. Soovime, et Eesti ilusad metsad jääksid püsima ka tulevastele põlvedele,” sõnas meeleavalduse korraldaja Mihkel Tiganik.