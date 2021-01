GAMESTOPI AKTSIAD: väikeinvestorid näitasid suurtele riskifondidele koha kätte 

GameStopi puhul kergitasid aktsiate hinda ka täiesti tavalised inimesed, kellest paljud soovisid suurinvestoritele n-ö „ära teha“. Allik sõnas, et Redditi kasutajad nägid, et üleval on hästi palju nn lühikesi positsioone. See tähendab seda, et aktsiaid oli müüdud lühikeseks rohkem, kui neid oli üldse ettevõttel olemas. Neid oli ka järjest edasi laenatud. „WallStreetBetsis on palju selliseid väiksemaid jaeinvestoreid, kes läksid kõik organiseeritult aktsiaid üles upitama – et need, kes aktsia langusele panustavad, oleksid samuti sunnitud kõrgema hinnaga seda juurde ostma, mis aktsiat omakorda veel üles tõstaks,“ selgitas Allik.

Mida enam ostsid Redditi kasutajad odavaid aktsiaid, seda enam tõusis nende algselt madal hind. Mida enam tõusis hind, seda enam kaotasid riskifondid raha. Selline olukord tekitas situatsiooni, kus riskifondide investorid asusid ka ise paaniliselt GameStopi aktsiaid ostma, ent see kergitas veelgi hinda. Ilmselt kaotavad investeerimisfondid miljardeid, sest peavad edasimüüdud aktsiad võimalikult ruttu veelgi suurema kahju vältimiseks tagasi ostma.

Ajutiselt pandi aktsiate ostmisele piir

Väikeinvestoritele mõeldud keskkond Robinhood keelas ajutiselt Gamestopi aktsiate ostu. Selle üheks põhjuseks Alliku hinnangul asjaolu, et kasutajate ostetavad aktsiad olid volatiilsed ehk liikusid väga palju üles-alla. „Neile [Robinhoodile] tekitab see olukorra, kus neil peab olema ettevõttes tagatiseks rohkem raha,“ selgitas börsiekspert. Teiseks põhjuseks võis olla ka üldise hulluse ohjeldamine. Teadaolevalt avati aktsiate ostmine taas reedel Eesti aja järgi kella poole viiest.

Alliku arvates on turul kindlasti osalisi, kes veel ka praegu olukorrast vaheltkasu lõikavad, ent paljude jaoks on see liiga riskantne. „Kindlasti saab keegi sealt kasumiga välja tulla, ent oht kahjumi tekkimiseks on väga suur.“

GameStop polnud ainus

Kuidas aga ootamatu protsess GameStopi enda tulevikku mõjutab? Alliku sõnul on turul veel üks teine aktsia, mille aktsiad märkimisväärselt üles upitati – kinokett AMC, kes suutsid ühed võlakirjad aktsiateks muuta ja ka uusi aktsiaid turule juurde müüa. „Sisuliselt said nad sadade miljonite eest endale raha ettevõttesse juurde,“ nentis börsiekspert. Ta lisas, et teoreetiliselt annab ettevõtte aktsia kõrgem hind firmale variandi tuua turule veel aktsiaid ja seega ka raha ettevõttesse juurde. Mingeid variante võib olla laual ka GameStopi jaoks.