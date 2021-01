KUIDAS PAIGUTADA TEISE SAMBA RAHA? „Lollikindlaid viise investeerimiseks ei ole olemas.“ 

Jaanuari esimese kolme päevaga lammutas oma teise samba 12 000 inimest ja see arv suureneb ajapikku veelgi. See aga tähendab, et septembrist alates laekub paljude pangakontole suurem summa, mida on ka võimalik investeerida. Sinna on küll veidi aega, ent juba praegu on elavnenud Eestis elavate inimeste investeerimishuvi. Majandusanalüütik ja SEB panga privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel ütleb, et Eesti elanike investeerimishuvi on oluliselt tõusnud peamiselt kahel põhjusel. Esiteks on suurenenud inimeste säästud ning kuna nende pealt midagi ei teeni, siis kaalutakse osa säästudega ka riski võtmist. „Ma pean seda lähenemist väga mõistlikuks,“ ülteb Koppel.