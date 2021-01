Riina Solman süüdistab aasta naiseks valitud kirikuõpetajat: Annika Laatsist sai kuri hunt. Tema käitumine ärritab paljusid kristlasi 

"Kui kahju, et nii armsal peatoimetajal kui Anne ja Stiil on Eesti ajakirjandusmaastikul silmaklapid. Suure kurbusega loen eilset Anne ja Stiili peatoimetaja teadet, kus ajakirja aasta naiseks valiti parima teadmisega "inimene, kes ühendab", aga kes on paljudele "inimene, kes lõhub"," kirjutas Riina Solman reedel sotsiaalmeedias.