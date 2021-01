Tiina Tuum | Nais-liite kasutamine kisub lamedaks 

Iga kord, kui loen kusagilt liidet „nais-“, hakkan allergilisest reaktsioonist sügelema. Minu jaoks on see liide devalveeriv ja vähendav. Umbes nagu lääne parklates naisemärgiga parkimiskoht, kuhu on võimalikult lihtne autot panna. Millega isegi naine hakkama saab.

Samas ei julge mitte ainult mehed, vaid ka naised sel soo- ehk soisel teemal alati sõna võtta, et mitte saada tagurliku ja seksistliku sea tiitlit ning feministide pahameele alla sattuda. Piisas ühe kommertskanali uudistesaate küsimusest, et „kas toetate naiste suurt osakaalu valitsuses“ (pooldajad jäid napilt peale), et saada feministlikus kommuunis turmtule osaliseks.

Ka mina olen pidanud loobuma oma soostereotüüpsest naiserolli käsitlusest ja tundnud vastuvoolu ujumise raskust, ent sellest hoolimata arvan, et hetkest, kui soost saab kaitsekilp kriitikale mis tahes (kõnealusel juhul poliitilise) rolli täitmisel, hakkavad jõed tagurpidi voolama.

Kui naisministrid saavad lilli ja mehed mitte, siis kus on siin võrdõiguslikkus, küsitakse. No milleks? Või et miks pildistati Kaja Kallase pahkluud ja mitte kunagi Jüri Ratase oma. See pole ju üldse tähtis. Kes on seksikaim riigikogu liige? Mis tähtsust sel on, minu poolest võiks seal klooster olla.

Teist põlve peaminister

Ilmselt on peaminister Kaja Kallase suurim ülesanne poliitikuna mitte võimas esinemine valitsusjuhina, vaid soostereotüüpse mõtlemise murdmine. Kindlasti on see Eestis keerulisem, kui Soome peaministril Sanna Marinil kunagi on olnud.

Ehkki Kaja Kallas pole teist põlve peaministri ja poliitikuna kindlasti nii palju tõkkeid pidanud ületama, kui sootuks teistsugusest keskkonnast tulnud Marin. Samas – mis on Eestiga lahti, et siin alates näitlejatest ja kirjanikest kuni poliitikuteni teist põlve ameti pidamine justkui mingi kvaliteedimärgi annaks?