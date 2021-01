NAVALNÕI ALLIKAS: Putini palee korruptsiooni algne paljastaja pages aastate eest Eestisse 

Eelmisel nädalal laadis Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi Youtube'i üles dokumentaalfilmi, milles avaldas hulgaliselt materjali Putini Musta mere kaldal asuva palee kohta. Navalnõi korruptsioonipaljastuste peamiseks allikaks on 72aastane ärimees Sergei Kolesnikov, kes elab Soome meedia teatel ka praegu Eestis.

Leningradis sündinud ja biofüüsikuks õppinud Kolesnikovi sõnul tegid Vene ärimehed annetusi ettevõttele, mis pidi ostma haiglatele meditsiiniseadmeid ja -tarvikuid. Algselt samuti projektiga seotud olnud vilepuhuja aga väitis, et seda raha kasutati presidendile isikliku palee ehitamiseks.

BBC-le mainis ta aastate eest, et paleele kulutatud summad ajasid tal südame pahaks ja ta eemaldus projektist. „Ma ei töötanud kümne aasta jooksul 15 tundi päevas, et ehitada paleed. See ei pakkunud mulle huvi,“ sõnas Kolesnikov.