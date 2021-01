ENNEOLEMATU AKTSIOON VALGAS: protestiks koolidirektori vallandamisele ei saatnud vanemad lapsi kooli  

Valga Priimetsa kooli lapsevanemate esindajad annavad täna toimuval Valga vallavolikogu istungil üle hiljuti ametist vabastatud direktor Marina Krotova toetuseks kogutud 330 allkirja. Lisaks ei saatnud hulk lapsevanemaid oma lapsi protesti märgiks kooli.

Valga koolis on üle 300 õpilase. Täpset arvu, kui paljud vanemad oma lapsi täna kooli ei viinud, ei oska Ptšjolkina veel öelda. „Tean, et suur hulk ei viinud.”

Armastatud koolidirektor vallandati vahetult enne aastavahetust. Põhjuseks toodi lisatasude ja preemiate maksmine remondimehest abikaasale. Direktori kohale sättis mullu kevadel Valgas võimule tulnud keskerakond aga erakonnakaaslase.

Nüüd juba endine Priimetsa kooli direktor Marina Krotova Foto: Aldo Luud

Samal teemal Uudised KOOLIJUHT SAI KINGA: populaarse direktori asemele tuleb Georgi lindi austaja „Kõrvalt vaadates võib tunduda, et direktor vallandati, mis seal ikka,” sõnab Ptšjolkina. „Aga meie arvame, et siin oleks saanud teise lahenduse leida, mitte kohe esimese hooga direktorit eemaldada. Keset kooliaastat veel. Sellist asja ei ole kunagi juhtunud. See on poliitiline musta pesu pesemine. Vanemad peavad siin vastu astuma.”

Lapsevanemad leiavad, et vallavalitsus ei ole Marina Krotova suhtes ausalt käitunud. Vallandamise asemel pidanuks vallavalitsus andma koolidirektorile juhiseid, kuidas ta saaks oma abikaasale tehtud töö eest palka maksta. „Marina Krotova ametist vabastamine on äärmiselt ebaõiglane ja see lõhkus jäädavalt Valga venekeelse kogukonna usalduse Valga vallavalitsuse ja vallavanem Ester Karuse suhtes.“

„Kui ka meie arvamus ei loe, ei mõjuta ega kõiguta neid, siis on raske arvata, mis edasi saab,” ütleb Ptšjolkina. „Inimesed kardavad, osad ei tahtnud üldse midagi rääkida. On öelnud, et neid on ähvardatud, vaadatakse halvasti. Lihtsalt ei taha sellesse asjasse oma nime pista.”