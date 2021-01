GALERII | Noored aktivistid tähistavad sajandat kliimastreiki maratonmeeleavaldusega 

Meeleavaldus tõukub vajadusest kiiresti vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid, et jääda alla 1,5 kraadi globaalse kuumenemise murdepunkti. Uude koalitsioonilepingusse kirjutatud eesmärk saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050 on aktivistide sõnul küll samm õiges suunas, kuid selgelt ebapiisav.

“Me soovime tähistada Eesti 150. sünnipäeva maailmas, kus loodus meie ümber on alles sellisena, nagu me sellega oleme harjunud: vesi on puhas, metsad ja niidud on elurikkad ning Maa kliima võimaldab inimestel elada. Selleks on hädavajalik muuta kurss praegusest turvalisemale, vähem kahju tekitavale suunale,” lisab Anton.