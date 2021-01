Pressinõukogu mõistis Õhtulehe õigeks 

Imre Rammul kaebas Pressinõukogule, et esimene artikkel sisaldab eksitavat infot selle kohta, nagu oleks ta pannud kedagi ajakirjanikku jälitama. Teise artikli puhul märgib kaebaja, et illustreerival pildil on avaldatud eksitav ja ebaõige info. Kaebaja ei ole rahul, et temaga enne teise artikli ilmumist ühendust ei võetud ja vastulause võimalust ei pakutud. Kaebaja leiab, et mõlemad artiklid on kallutatud ja ajakirjanik on lähtunud eelkõige vastaspoole seisukohtadest.