Hanno Pevkur nakatus koroonaviirusega, lähikontaktsed on ka Reps, Helme, Saar ja Seeder

"Eile (neljapäev) hommikul tõusin kerge palavikuga ja perearstiga konsulteerides otsustasime teha Covid testi. Kahjuks tulemus positiivne. Kust viiruse sain, pole õrna aimugi. Maski olen pidevalt kandnud ja hoidunud ka maksimaalselt kontaktidest. Aga fakt on fakt. Edasine perearsti ja terviseameti juhiste järgi, mh isolatsioon. Tunnen ennast hästi ja loodan, et nii ka jääb. Püsige terved ja jälgige tervist! Eriti need, kellega viimastel päevadel kokku puutusime, sest kuigi mul mingeid sümptomeid kuni eilseni polnud, ei saa arstide kinnitusel välistada, et viirus oli end kehasse peitnud juba varem."