Kingitus.ee on aastate jooksul teinud üle 2 miljoni elamuskingituse! 

Sita teeninduse õhtusöök on hoopis midagi muud. Siinsed teenindajad ei poolda võltse teenindusstandardeid ning on kõige ausamad ja siiramad, keda oled kohanud. Neid ei hoia tagasi äraleierdatud sisekorraeeskirjad ega bosside kurjad pilgud. Nad ei häbene öelda sulle otse, kui ilmud kohale kohutava soengu või eelmise hooaja outfitiga. Teenindajad on ikkagi inimesed, kellel on aeg-ajalt paha tuju ning nad ei hoia end tagasi. Ja Sina saad kogu seda paha tuju enda nahal tunda!