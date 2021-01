Hiina karm hoiatus: Taiwani iseseisvumine tähendaks sõda 

Taiwan, mida Hiina peab endale kuuluvaks territooriumiks, teatas möödunud nädalavahetusel mitmest Hiina hävitajast ja pommitajast, mis sisenesid saareriigi õhutõrjetsooni. Hiina käik teenis pahameelt ka välisriikidelt – näiteks Washington soovitas tungivalt Pekingil Taiwani survestamine lõpetada, kirjutab Reuters.

Hiina kaitseministeeriumi esindaja Wu Qian aga väitis, et Taiwan on Hiina lahutamatu osa ja sealne sõjategevus seega julgeoleku huvides vajalik. Tema sõnul üritab „käputäis“ inimesi jätkuvalt saare iseseisvust propageerida. „Me hoiatame Taiwani iseseisvust propageerivaid elemente: need, kes mängivad tulega, saavad põletada, ja Taiwani iseseisvus tähendab sõda,“ lisas Wu.