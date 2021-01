Haridusminister tahab toetada vene laste keeleõpet eesti haridusasutustes 

"Need koolid, kus on rohkem venekeelseid lapsi, sest lapsevanemad on otsustanud, et tahavad panna lapsed sinna, vajavad eesti keeles lisatuge. Riik annab praegu lisaraha venekeelsetele koolidele eesti keele lisaõppeks, aga eestikeelsetele koolidele, kus on rohkem venekeelseid õpilasi, ta eesti keele lisaõppeks raha ei anna," kirjeldas Kersna probleemi.