Haiglajuht: Priske sai vaktsiini psühhiaatriakliinikus jääkdoosist

Vikerraadio saates "Uudis +" selgitas Peedu, et eelmisel aastal hakati haiglas vaktsineerimiskava koostama ning esmatähtis oli Covid-üksuste töötajatele vaktsiini tegemine, kirjutab ERR. Sealt laiendati vaktsiinisaajateks ka teised haiglatöötajad. "Meie peamine eesmärk on olnud tagada seda, et me ei peaks tulema välja meediasse infoga, et meil on mõni doos kaduma läinud," selgitas esimees. Ta lisas, et rangete säilitamistingimuste tõttu ei saa vaktsiiniviaali pärast avamist enam külmkappi tagasi panna ja kõik doosid tuleb kohe ära kasutada.