Seisukoht | Naiste võim, vol. II 

Praegusel ülikeerulisel ajal vajab kogu Eesti ühiskond oma juhtidelt rohkem empaatiat ja hoolivust, mis peaks iseenesest mõista just naistele loomupärasem olema. Seega võib ehk loota, et laulurida „keegi ei ole üksi“ ei kajagi võimsalt enam ainult laulupeol. Et see õilis mõte ei jõua vaid poliitikute sõnadesse, vaid ka tegudesse.