UUTMOODI ROBIN HOODID? Põhjaläinud poeketist sai korraga megakorporatsioon 

GameStop on poekett, mida peamiselt kohtab Ameerika väljasurevates kaubanduskeskustes. Igasugu šopingukeskused olid USAs allakäiguteel juba enne koroonaaegagi. Netiostlemise järjest tõusev kiirus, mugavus ning ka noorte klientide huvi kadumine kaubamajade vastu võib muu hulgas selle protsessi käivitajateks-kiirendajateks pidada. Ühesõnaga, GameStopil ei läinud hästi. Ka riskifondid panustasid (miljonites dollarites) sellele, et GameStop põhja läheb, kirjutab Vice. Ainus, kes möödunud aastal mingil põhjusel GameStopi investeeris, oli portaali Chewy.com omanik Ryan Cohen. Chewy.com on Ameerika netipood, mis müüb lemmikloomatoitu ja -tarbeid.

Eelmisel suvel oli GameStopi aktsia hind 4 dollarit (u 3,30 eurot), siis 2020. aasta lõpuks 20 (16,50€), paar nädalat tagasi 40 (33€), selle nädala algul 100 (82,46) ning kolmapäevaks pea 300 (ligi 250€) dollari peal. Põhimõtteliselt otsustasid tavalised inimesed (kõik see sai alguse Redditi foorumist) teha suure ja riskantse panuse hiiglaslike finantsasutuste vastu. Hetkel saadab neid selles ka edu. Nad ostsid GameStopi aktsiaid edasi ka siis, kui aktsiate hind tõusis. Mida rohkem nad ostavad, seda rohkem riskifondid kaotavad, sest nood peavad nüüd sammu pidama ja kahjude maandamiseks samuti GameStopi aktsiaid ostma. Mis omakorda poeketi aktsiate hindu veelgi tõstab. See kõik tähendab, et GameStopi „meemiaktsiat“ võib praeguse seisuga pidada väikese inimese edulooks maailma rikkaimate vastu. (Kui ehk välja arvata seni edukalt loomakaupadega äritsenud Ryan Cohen, kellest on üleöö miljardär saanud.) Analoogset nalja teevad ameeriklased ka koroonaajal inimtühja kinoketi AMC aktsiatega.