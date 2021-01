Maailm VÄIDETAVALT KUULETUB ISEGI PUTIN! Kes on Julija Navalnaja? Greete Kõrvits , täna 19:35 Jaga: M

MEHE VARJUST VÄLJA: Julija Navalnajast on samuti saanud aktiivne opositsionäär. Foto: EPA/Scanpix

Moskvas arestis istuv Aleksei Navalnõi üritas kohtunikule selgitada, et tema vahistamine oli ebaseaduslik, ent kohtunik lükkas tema apellatsiooni tagasi. Samal ajal kui mees vangis istub – ning ka siis, kui ta haiglas hinge vaakus – peab protestilippu kõrgel hoidma tema abikaasa Julija. CNN kirjutab, et mõned Lääne inimesed võrdlevad naist suisa USA endise esileedi Michelle Obamaga. Kes on see seni vaikselt taustal püsinud daam?