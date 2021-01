Valitsus ühtlustab koroonapiirangud üle Eesti: restoranid võivad kauem lahti olla; kinod, teatrid ja spaad avatakse taas

Valitsuse liikmed võtsid piirangute osas täna vastu põhimõttelise otsuse. Piiranguid kehtestav korraldus on plaanis heakskiita reedesel e-istungil. Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad uued piirangud kehtima alates esmaspäevast, 1. veebruarist, kõikides teistes maakondades alates kolmapäevast, 3. veebruarist.



Peaminister Kaja Kallase sõnul on väga oluline täpselt kaaluda piirangutest tulenevat kasu ja kahju: „Valitsuse põhieesmärk on saada viiruse ulatuslik levik Eestis kontrolli alla. Paraku me näeme, et epidemioloogiline pilt koroonaviiruse leviku suhtes on ühtlustunud üle Eesti. See tähendab, et me peame ka ühtlustama üle Eesti kehtivaid piiranguid.“