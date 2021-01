Seisukoht | Kes teeb meestele töökohal komplimente ja kingib lilli?  

Olen tihti mõelnud, kust tuleb komme valitsuse ametisse astumisel üht sugupoolt esindavatele ministritele lilli kinkida nii et ametlikel piltidel näevad naised välja kui meesministrite lilleneiud. Samas vaatan Soome valitsuse fotot, naised-mehed kõik ühtmoodi lilledeta. Kas on see jäänuk nõukogude ajast, mil naised hoolimata sõnalisest võrdsusest, olid tegelikult tööl madaldatud kohvikeetjateks, kellele tunnustuseks piisas lilleõiest, heast sõnast ja patsutusest alaseljale?