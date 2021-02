Tasuta investeerimisseminarid – sinu esimene samm jõukuseni 

Kõige levinum põhjus, miks sääste kogutakse, on soov säilitada rahaline kindlustunne ka vanemas eas, kui töötasust tulenev sissetulek on vähenenud. Et mitte lasta hinnatõusul ehk inflatsioonil oma raha väärtust pidevalt kahandada, tasub pikaajalised säästud kasvama panna.

LHV on juba üle 20 aasta korraldanud tasuta investeerimisteemalisi seminare, et jagada huvilistele oma kogemusi ja teadmisi ning olla raha kasvatamise teel toeks. Seminaridel tehakse juttu nii sellest, kuidas alustada väikeste summadega ja valida endale sobiv raha kasvatamise viis, kui ka pensioniraha kasvatamisest. Soov oma tulevikku kindlustada ja jõukust kasvatada on toonud seminare kuulama rekordilise hulga investeerimishuvilisi.

Alustavate rahakasvatajate hulgas on see olnud alati üks populaarsemaid seminare. Pihta hakkamisel on enamasti kaks takistust: arvatakse, et puudu on rahast ja ajast. Sel seminaril võetakse vaatluse alla just need teemad ning räägitakse, kuidas alustada, kui summad ei ole suured ning millised on alustavate investorite peamised vead.