UUS LAHENDUS: Pensioni investeerimiskontoga investeerid automaatselt 

LHV pank on PIK-i luues mõelnud pensionikoguja mugavusele. Selleks, et klient ei peaks jooksvalt ise mingeid tehinguid tegema on PIK-iga võimalik kasutada automaatset investeerimist. See tähendab, et kogujal tuleb teenust kasutama hakates valida väärtpaberid, kuhu ta soovib investeerida ning pank teeb väärtpaberite ostutehingud jooksvalt tema eest.