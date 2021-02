Mida inimesed pangalt pensionireformi kohta kõige rohkem küsivad? 

Põhiline küsimus pensionikogujatel on, mida pank soovitab – kas edasi koguda, raha välja võtta või pensioni investeerimiskonto teha. Pank ei saa sinu eest otsustada, aga soovitame kõigile valikud endale tõepoolest selgeks teha ja olulist otsust põhjalikult kaaluda. Tulevikuks tasub kindlasti koguda, iseasi, milline kogumisviis kellelegi kõige paremini sobib.

Kahjuks on päris paljud eksiarusaamal, et kui nad enne märtsi lõppu pensioniraha väljavõtmise avaldust ei esita, siis nad ei saagi kunagi pensioniraha välja võtta. See on vale. Avalduse raha väljavõtmiseks saab esitada igal ajal, uuesti II sambaga liituda aga alles 10 aasta pärast.

Teine eksiarvamus on, et ka tavalist investeerimiskontot saab kasutada edaspidi pensioni investeerimiskontona II samba sees. Pensioni investeerimiskonto ehk PIK on ikkagi täiesti uus eriotstarbeline konto ja vaid PIK-i kasutades ei pea ise investeerides raha II sambast välja võtma ning maksu maksma.

Küsitakse ka selle kohta, kas raha saab II sambast välja võtta maksuvabalt, et see III sambasse suunata. Vastus on, et ei. Väljamaksel peetakse tulumaks kinni. Raha III sambasse viies on võimalik hiljem tulumaksu tagasi taotleda.

Kas väljamakse tehakse mitmes osas? Vastus on, et kogu pensioniraha makstakse välja ühes osas.

Palju uuritakse, kus kohas avaldust esitada. II sambaga liitumiseks või PIK-i avamiseks saab avalduse esitada ja lepingu sõlmida LHV internetipangas. Maksete peatamise või II sambast väljumise avaldust on kõige lihtsam ja soodsam esitada pensionikeskuse lehel. Seda saab teha ka oma kodupanga pangakontoris.

Inimesed, kellel on pension mitme valitseja fondis, küsivad, kas avaldus tuleb esitada mitmesse panka. Nii se ei ole – kui on soov II sambast väljuda, tuleb esitada vaid üks avaldus. Väljumine toimub kõigist fondidest korraga.