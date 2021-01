TAPMISKAHTLUSEGA PENSIONÄR PUMMELDAB EDASI: "Sõbrad teavad, et mina joomakaaslast ei tapnud, võtame kärakat edasi nagu ennegi!" 

Nikolai Romanov (67) on Sepa tänava paneelmajas kuulsus, keda nii peljatakse kui ka austatakse. „Ei ole vaja karta, pigem on tema see, kes aeg-ajalt peksa saab,“ julgustab trepikojanaaber Õhtulehe reporterit. Ka väike õlalepatsutus on vajalik, sest maakohus tegi küll oma otsuse, kuid prokuratuur plaanib esitada apellatsiooni. Vabaduses ringi kõndiv näiliselt vagur vanataat võib seega osutuda siiski võitluskunstide meistriks.