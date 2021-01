Mart Soidro | Neinar Seli. Valguses ja varjus 

Pilk protokolli. Nii noorelt pole meie vaimupealinn kedagi nii kõrgelt väärtustanud. Jaan Tõnisson ja Konstantin Päts olid 71- ja 65- aastased, kui nad esimestena 1939. aastal sellise tunnustuse said. Aga enne Selit on hinnatud sama kõrgelt ka näiteks kunstiteadlast Voldemar Vaga (1993), korvpalliprofessor Ilmar Kullamit (1996), Juhan Peeglit (1999), Sulev Vahtret (2000), Hando Runnelit (2002). Eelmisel aastal ka Marju Lauristini, kes loobus kaks aastat tagasi linnavoliniku kohast ja ei saanud seetõttu Seli poolt hääletada. Küll aga tegid seda üksmeelselt tema erakonnakaaslased sotsiaaldemokraadid Tartu linna volikogus. Neinar Seli sobib nagu valatult eelpoolmainitute kõrvale!

Pärast vana vasaraheitja aukodanikuks kinnitamist, hakkasid paljud inimesed sotsiaalmeedias naeruvääristama Mati Karmini pronksskulptuuri Neinar Selist, mille sõbrad mõjukale mehele tema 60. sünnipäevaks kinkisid. Ma ei ole küll kunstiasjatundja, aga minu meelest on see tore taies, kunstivahenditega kenasti õilistatud.

Hoolimata sellest, et mehe au on katmas viigileht ja pealage katab loorberipärg, tunnevad alasti ja saleda Neinari ilmeksimatult ära eelkõige tema komsomoli- ja parteikaaslased (Seli on NLKP liige 1982. aastast). Seli on neljakordne Eesti meistrivõistluste pronksmedalimees vasaraheites, seega on skulptor ainuvõimaliku materjali valinud. Ja et iga loll aru saaks, kellega tegu, ripub Seli käes stiliseeritud vasar.