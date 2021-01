Küsimus | Kui suur osa koroonasurmadest tuleb hooldekodudest, kus nakatumine on kolmekordistunud? 

Terviseameti andmetel on 25.jaanuari seisuga surmaga on lõppenud 383 haigusjuhtu ehk 0,9% COVID-19 juhtudest. Surnud isikute seas oli 157 hoolekandeasutuste klienti (41,0% üldarvust). Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 12,3% juhtudest. 83,8% surmaga lõppenud juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Minimaalne vanus oli 38 a, maksimaalne 100 a, keskmine vanus on 79,9 a. Mehi oli 192 (50,1%), naisi 191 (49,9%).