OTSE | Kaja Kallas: 63 protsenti Eesti elanikest soovib end vaktsineerida

"Eestikeelne haridus – mõlemad koalitsioonipartnerid on ühel nõul, et õpe eesti koolides peaks toimuma valdavalt eesti keeles ja sinnapoole on haridus juba liikunud. Kogu seis näitab, et muukeelsete lastel ja lastevanematel on soov õppida eesti keelt. Ühtegi kooli administratiivset sulgema ei hakka, anname lisaressurssi ja liigume sinnapoole, et lastel oleks võrdsed võimalused. Kindlasti üritame suurendada eesti keele õpetamise mahtu muukeelsetes koolides," selgitas Aab.