Kristalliterapeudist valgustöötaja levitab Eestis hoogsalt USA rajumaid vandenõuteooriaid 

Teatavasti on viimastel aastatel USAs kanda kinnitanud QAnoni vandenõuteooria, mille kohaselt on paljud kõrgetel kohtadel asuvad demokraadid seotud satanistliku ja pedofiilse võrgustikuga. Nende ainsaks peatajaks peetakse Donald Trumpi, kes on teooria keskne kangelane. QAnoniga sarnanevat teooriat propageerib Youtube'i keskkonnas ka üks eestlanna, kelle pea iga päev ilmuvaid videoid vaatavad tuhanded inimesed.