Piirangud Soomes: Helsingist saadeti tagasi Tallinna tavapärasest rohkem reisijaid 

Teave selle kohta, et paljusid Soomes tööl või isiklikel põhjustel käinud inimesi kolmapäeval alanud 30-päevase perioodi ajal enam riiki ei lubata, polnud ilmselt kõigini jõudnud - Helsingi piirivalve pidi esimese ööpäeva jooksul saatma tagasi paarkümmend reisijat. See on sama palju kui seni on tagasi saadetud nädala jooksul. Tõsi, ka eilne arv moodustas vaid 2-3 protsenti reisijate koguarvust.

Tööhõive- ja majandusministeerium peab nimekirja, mis määrab kindlaks need töökohad, mis on olulised ühiskonna toimimiseks või varustuskindluse tagamiseks. Nimekirjas olev kriitiline töö ei tähenda automaatselt riiki pääsemist. Tööandja peab kasutama eraldi vormi, et põhjendada, miks Soome saabuva töötaja tööülesanne on kriitiline ja et tööga ei ole võimalik viivitada. Vorm tuleb esitada piirivalvele koos reisidokumentidega.