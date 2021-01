Riigikohus karmistas päästeametniku tapja vangistust   

Pärnu maakohus tunnistas Jaan Palu süüdi tapmises, narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ning mõistis talle ERRi teatel koos varasema kandmata karistuse liitmisega kokku 15aastase vanglakaristuse. Kaitsja vaidlustas Pärnu maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus, kes mõistis Palule 13aastase vangistuse. Teisipäeval tühistas Riigikohus Tallinna ringkonnakohtu mullu juuni otsuse osas, millega Jaan Palule mõisteti 13 aastane vangistus. „Riigikohus rahuldas nii kannatanu esindaja kui ka prokuröri kassatsioonid. Me soovisimegi, et Riigikohus tühistaks ringkonnakohtu otsuse, millega meie arvates Jaan Palu karistust põhjendamatult kergendati, ja jõustaks maakohtu õige ja põhjendatud karistusotsuse,“ sõnas Kallavuse lese esindaja vandeadvokaat Kersti Põld.

Süüdistuse järgi tekkis Kallavusel Paluga 2018. aasta 8. detsembri öösel Kuressaares Royal Gentlemen's Clubi juures klubi akna lõhkumise pärast sõnavahetus ja tüli käigus pussitas Palu Kallavust nii, et too suri.