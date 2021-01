Riik käib kirikuga kohut: ministeerium vaidlustas puitskulptuuride kogudusele kuulumise  

Riigi vastu kohtusse pöördunud kogudus soovis tagasi saada nõukogude režiimi ajal kirikust restaureerimisele viidud 14. sajandil nikerdatud üleelusuurusi puitskulptuure – ristilöödud Kristust, neitsi Maarjat ja apostel Johannest ehk Võidukaaregruppi. Samuti tahtsid nad seal lahendada aastaid kestnud vaidluse selle üle, kellele peaks kuuluma Risti kirikust aastatel 2010–2011 leitud 1197 ajaloolist münti. Eelmisel aastal tunnistas Harju maakohus Risti koguduse omandiõigust ning märkis oma otsuses, et riik pole tõestanud, et ta oleks mingi tehingu käigus puitkujude omanikuks saanud, ning seega kuuluvad need kogudusele. Mündiaare jääb aga riigile. Hindamatud puitskulptuurid, mille ENSV kultuuriministeerium viis 1959. aastal Risti kirikust restaureerimiseks kunstimuuseumisse, on Niguliste kirikus Antoniuse kabelis kuulsa Bernt Notke „Surmatantsu“ kõrval, märgib ERR. Kultuuriministeerium on vaidlustanud Harju maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus.