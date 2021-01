Juhtkiri Juhtkiri | Piirangud peavad tuginema faktidele Ohtuleht.ee , täna 19:30 Jaga: M

Uute koroonapiirangute asjus seisukoha võtmine saab olema Kaja Kallase valitsuse üks esimesi otsuseid. Kallas peab näitama, et ta pole otsustusvõimetu, samas ei saa ka uisapäisa talitada. Professor Lutsar on rääkinud piirangute ühtlustamise vajadusest üle Eesti. See võib tähendada nii seni Harjumaale ja Ida-Virule kehtinud reeglite laiendamist kui ka hoopis Harju ja Ida-Viru meetmete lõdvendamist. Kallaski nentis, et restoranide varasem kinnipanek pole loogiline – kuidas mõjutab nakatumist hajutamisreeglite täitmine, kui söögikoht pannakse hilisema aja asemel juba kell seitse kinni? Ka Anneli Ott ei välista, et uuest nädalast võidakse Tallinnas avada kinod ja teatrid. Keskvõimu suhtes kriitiline Tallinna linnapea on aga seisukohal, et pole mõeldav lubada massiüritusi siseruumides.