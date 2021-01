TULESURMAD: punane kukk ei vali ohvrit elatustaseme järgi 

„Tulesurmad on kogu probleemi veepealne osa. Murekoht ise on palju suurem, sest iga eluhoone tulekahju on kahjuks ka potentsiaalne tulesurmade allikas,“ ütleb päästeameti ennetustöö osakonna juht Viktor Saaremets. Hukkunutega tuleõnnetuste peamised põhjused on hooletu suitsetamine ja lahtise tule kasutamine, kuid fataalseid tagajärgi toovad kaasa ka toidu kõrbemine ning rikked elektri- ja küttesüsteemides. Ehkki tulekahju on muutunud suuresti sotsiaalseks probleemiks ning riskirühma kuuluvad inimesed, kes tulevad võrreldes teistega oma igapäevaeluga kehvemini toime, siis punane kukk ohvrit ei vali. Nii võib halbade asjaolude kokkulangemisel tulekahju tabada igaüht: sõltumata elustandardist, elatustasemest või sotsiaalsest järjest. „Üha sagedamini kuuleme ka uuselamurajoonide või uusehitiste puhul seda, et suitsuandur oli laes vaid näidiskorteris, samuti seda, et on palju ehituslikku praaki, mis näiteks saunaruumis või elektrisüsteemis võib kaasa tuua traagilised tagajärjed,“ märgib Saaremets.