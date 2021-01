VIDEO | Maskivastased õrritavad korrakaitsjaid: „Öelge mulle härra Kuningas!“, „Näidake lepingut, et olen ori!“ 

Enne kui Tallinna kaubanduskeskust külastanud Covid-patrull mõjutustööle käega lööb, jõuab maskita mees kuulutada, et politsei töötab tema kui maksumaksja jaoks. „Kellele riik kuulub? Minule, temale ja kui vestid ära võtate peale tööd, siis teile. Senikaua töötate minu jaoks, teete, mida ma ütlen. On selge? On selge?“ õpetab ta.