Ene Pajula | Mammi ei kahtle, et naised saavad hakkama 

Kodurahu taastamine

Üks mis kindel, mammi usub, et naised saavad poliitikas väga hästi hakkama, mida on näidanud ka meie naispresident Kersti Kaljulaid. Nad on paindlikumad ja alalhoidlikumad ning püüavad asju ajada rohkem kompromisside kui jäikade seisukohtade abil. Juba meie esivanemad leidsid, et kus ei aita jõud, seal aitab nõu. Pealegi on Kajal nüüd kahe aasta tagune kehv kogemus seljataga – mis on teinud ta ettevaatlikumaks. Igatahes loodab mammi, et sel naiste valitsusel läheb hästi. On ju ka Keskerakonna esikõneleja naine. Mailis Repsil on patud hingel, aga mammi usub, et ta on tark, õppimis- ja arenemisvõimeline ega komista rohkem sama reha otsa.

Lugeja on kindlasti tähele pannud, et praegu ongi naiste aeg. Mitme meie lähema ja kaugema naabri – Saksamaa, Soome, Leedu, Norra ja Taani peaminister on naine, rääkimata sellest, mis toimub Valgevenes, kus naised on ka ohjad endi kätte võtnud. Samuti arvab mammi, et Reformi- ja Keskerakonna liit peaks sobima suuremale osale Eesti inimestest. Et kaitstud saavad nii jõukamate kui ka vaesemate inimeste huvid.

Uue valitsuse tähtsaim ülesanne on kahtlemata kodurahu jalule seadmine. Lihtne see pole, ammugi pole mammil valemit, kuidas külvata armastust sinna, kus valitsevad viha ja vaen. Pealegi olukorras, kus vihale ja vaenule järjest hagu alla pannakse. Mammi küll nii sinisilmne pole, et uskuda, nagu jääks viha senine õhutaja nüüd leplikult vait. Juba nad ähvardavad juntimisega (küll neil võib nüüd hea meel olla, et ei jõudnud seda riigikogu kodukorraseadusega keelustada), et riigikogu töö täielikult seisma panna. Nojah, aga mis mammit sel puhul eriti üllatab, on see, et kui nad muidu on olnud Donald Trumpi truud jüngrid, siis nüüd jätavad tema kuulsusetu lahkumise täiesti tähelepanuta. Mõistust on vaja sellekski, et aru saada, millal lugu läbi on.

Mida valitsus teha saaks, on pilk Tallinnast kaugemale suunata. Midagi tuleks niikuinii ette võtta, et ääremaa ei tühjeneks, sest see on ka meie julgeolekuküsimus. Mammi ei avasta Ameerikat, kui pakub näiteks soodustuste tekitamist neile ettevõtjatele, kes kavatsevad hakata looma töökohti väljapoole Tallinna ja Tartut. Inimesi, kes tahaksid maale elama kolida, ju on, ent takistuseks kujuneb enamasti töökohtade ja muu infrastruktuuri puudumine. Kui ääremaadele tuleb elama rohkem inimesi, siis saab ehk taas postkontorigi avada, rääkimata kauplustest, ja kohalikud ei pea ennast enam täiesti hüljatuna tundma. Pealegi on see probleem, mille lahendamist on pidanud vajalikuks kõik praegu riigikokku kuuluvad erakonnad, isegi EKRE, kuigi tegelikkuses nad selle murega tegelemiseni ei jõudnudki.

Pisut keerulisem võib neil olla kokku leppida haridusküsimustes. Kuigi mammi ei saa aru, miks ometi need poliitikud, keda Narva ja Lasnamäe inimesed kuulavad, ei püüa neile lahti seletada keeleoskuse hüvesid? Pole kahtlustki, et need, kel on suus nii eesti kui ka vene keel, on tööturul konkurentsivõimelisemad. Eriti veel siis, kui selle teise keele õppimist alustatakse piisavalt vara, nii et see tuleb iseenesest? Ja kui seda alustada lasteaia noorimast rühmast, siis see tulebki iseenesest. Ja keeleoskus ei tähenda veel kaugeltki seda, et sünnipärane rahvus olematuks muutuks – kas see on see, mida vene inimene eesti keele õppe puhul kardab?

Siiski tundub, et praegune valitsus seabki sihi eesti keele õpetamiseks alates lasteaedade sõimerühmast.