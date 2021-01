Maailm VALESÜÜDISTUS: koroonapiirangute rikkumises kahtlustatud tuvi pääses hukkamisest Toimetas Aare Kartau , täna 15:54 Jaga: M

Võistlustuvi Joe oli õnneks siiski Austraaliast pärit ja pääses eluga. Foto: AP/Scanpix

Rangete koroonapiirangutega Austraalias pääses hukkamisest tuvi nimega Joe, kelle kohta arvati, et ta on saabunud USAst. Selgus, et see nii siiski pole, sest tema jala külge kinnitatud rõngas, mis lindu Ameerikaga seostas, oli võltsitud.