Politsei: oleme saanud vestelda teisega kolmest Kaja Kallasele 2019. aastal tapmisähvarduse teinud isikust 

Annika Maksimov, PPA pressiesindaja: „Tänaseks on politsei suhelnud kahe sõnumi saatmiseks kasutatud varikonto taga oleva inimesega ning saanud kinnituse, et saadetud sõnumis olnud ähvarduse täideviimise ohtu ei ole.“

Politsei tegi ähvarduste järel kindlaks, et tegu on 1974., 1949. ja 1988. aastal sündinud meestega, kellest „osasid“ on varasemalt karistatud varguste, kakluste ja lähisuhtevägivalla eest.

Toonane politseiprefekt Kristian Jaani ütles 2019.aasta novembris Delfile antud intervjuus, et politsei eesmärk on võimalusel neil välismaalt saabumisel vastas olla: „Me tahame nendega vestelda, neid küsitleda, nagu oleme varem teinud paljudega, kes on kaheldava sisuga postitusi teinud. /…/ Meie eesmärk on igal juhul luua kontakt ja inimestega vestelda olenemata sellest, kas me näeme koostöös prokuratuuriga seal süüteo koosseisu või mitte.“