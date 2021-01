HÜVASTI, POLIITIKA! Rainer Vakra maandub soojale kohale: keeran elus uue lehekülje! 

"Olen otsustanud keerata oma elulooraamatus uue lehekülje ja liikuda poliitikast ettevõtlusesse. Aastast 2005 olen tulihingeliselt aidanud kaasa kodulinna arengule Nõmme linnaosa vanemana ja seisnud riigikogu keskkonnakomisjoni esimehena selle eest, et tulevastele põlvedele jääks rohelisem Eesti. Tänan südamest iga valijat, kes on andnud mulle oma toetushääle neljadel kohalikel ja neljadel riiklikel valimistel," kirjutab ta.

Vakra sõnul ei jäta ta maha siiski keskkonnateemasid, mis teda juba aastakümneid huvitanud on. "Olen endale omase kirega üritanud puhtama energia olulisust ka teistele selgitada. See on minu valdkond. Mul on tahe ja valmidus seda suunata ja juhtida; mõelda ja pingutada selle nimel, et tulevikus oleks meil kõigil parem elukeskkond."