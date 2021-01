Trumpi süüdimõistmine senatis läheb ilmselt vett vedama 

Protsessi tühistamist propageerinud senaator Randy Paul sõnas pärast hääletust, et esmaspäeval esindajatekojast saabunud süüdistus „oli juba saabumisel hukule määratud“.

Trumpi süüdimõistmiseks peavad 50 demokraadile lisaks hääletama endise presidendi vastu ka vähemalt 17 vabariiklast. Ilmselt seda ei juhtu. Teisipäeval toimunud hääletus näitas, et vaid viis vabariiklasest senaatorit (Mitt Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins, Ben Sasse ja Pat Toomey) soovivad Trumpi vastu esitatud tõendeid kaaluda – see ei tähenda sugugi ka seda, et nad lõpphääletusel endise presidendi vastu hääletaksid. Kui eelmainitud senaatorid peaksid seda siiski tegema, siis peab nendega liituma veel 12 vabariiklast.