Toomas Alatalu | See raske uue võimu rehnut 

Kõrvaltvaatajaile võib muidugi uudiseid saatvaid repliike stiilis – aga meil on ennegi mittejuristid justiitsministriks olnud – kuuldes tunduda, et oma eriala tundmist ei peeta siin riigis miskiks. Aga eks meid ole juba ka harjutatud sellega, et konkreetne võim saab ikka tugineda üksnes omadele, lähimatele võitluskaaslastele.

Tegelikult muutus haridus Toompeal teisejärguliseks veel 1994.a., kui seadustati, et ministril ei peagi kõrgharidust olema. Kaks aastat oli see taseme näitaja olnud väikeriigi nimekaardil, ent siis leidus üks poolharitu, kes pidi ilmtingimata saama ministriks ja esimene seaduse ümbertegemine ülipisikese vähemuse huvides sai teoks. Mis sest, et sääraselt devalveeriti kogu haridus ja selle omandamise mõttekus. Tasub teada, et enamikes riikides lahendatakse seda tüüpi eristumised kindlatest nõuetest kohese võimalusega hääletada ministri-kandidaadi poolt.

Tuletaks nüüd meelde sedagi, et Reformierakond pakkus 10 aastat tagasi tõsimeeli välja üheaegsed kohalikud, riigikogu ja Euroopa parlamendi valimised. Ehk siis valime 2000 inimest korraga? Teised erakonnad sellega kaasa ei läinud, ent kui vähegi kujutlusvõimet on, oleks kogu ühiskonna poliittipp pandud hierarhiasse ja olnuks jälgitav paremini kui eales. Ilmselt tuli see idee Euroopa liberaalsete parteide ühendusest ALDE, kuhu oravad kuuluvad koos Keskerakonnaga. Igal juhul polnud nad esimesed liberaalid, kes on unistanud terviknimekirjadest ja -jälgimisest. Exceli abil!

Kaja Kallase juhitud Reformi- ja Keskerakonna koalitsiooni (vastavalt 34 ja 25 kohta riigikogus) tänased lähimad rehkendused on seotud vabariigi presidendi valimisega augustis-septembris ja 10. oktoobril toimuvate kohalike volikogude valimisega. Presidenti on seni valitud 6 korda ja vaid 2011.a. läks see nii, nagu seaduse kirjutajad seda ette olid näinud – Toomas-Hendrik Ilves seljatas riigikogus Indrek Tarandi. Paratamatu võistluspaar toonast kartelli-riigikogu (vaid neli erakonda) silmas pidades, ent ega praegugi pole sundvalikutest pääsu.

Kuna rahva kaasalöömine on nüüd selle avaliku mõnitamise tulemusena pikalt välistatud, siis toimub kõik sisseharjunud tava põhjal. Ehk siis – kui ühe partei käes on peaministri koht, pakub presidendikandidaadi välja teine ja selleks on loogiliselt eelmine peaminister (2016-21) Jüri Ratas. Reformikate ja Kallast peaministriks saamisel toetanud sotsid (11 kohta) aga näevad praeguse presidendi Kersti Kaljulaidi tagasivalimist.

Kuna mängus on isikute prestiiž, võimupositsioonid nr. 1 ja nr. 2 on vahetusse läinud, siis taganemisteed pole ja, mis peamine, eesseisev sündmuste kulg sobib kõigile. Parteidevahelisi suhteid teades asub EKRE (19 kohta) Ratase taha, mis tähendab seda, et president jääb riigikogus valimata. Järgneb valimiskogu kokkuvõtmine, kus 101-le riigikogulasele lisandub 107 kov esindajat ja see teebki valiku riigikogu kahe edukama kandidaadi vahel. Lahendus, mis sobib kõigile asjaosalistele.

Enne kui kov-valimiste rehkenduste tänast seisu vaagida, tuletaksin meelde, et Leedu üks läbi aegade populaarsemaid poliitikuid Algirdas Brazauskas oli esmalt riigi president (1993-98), siis peaminister (2001-06), ehk siis esimeselt tasandilt teisele laskumine pole poliitikas uudis. Prantsusmaal saavad peaminister ja ministrid olla samal ajal ka linnapead (peaminister Jacques Chirac oli Pariisi linnapea).