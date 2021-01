Ravimitootja kaitseb vaktsiinide kesist tarnekava, euroliitu see ei veena 

Pascal Soriot ütles Itaalia ajalehele La Repubblica, et tema meeskond töötab 24 tundi ööpäevas, et lahendada vaktsiini tootmisega kaasnevaid probleeme, mida on palju. Tema sõnul on tootmine soovitud tasemest kaks kuud maas. Kuid ta vaidleb, et ELiga sõlmitud leping ei seo ettevõtet kindlate tarnekuupäevadega, vaid „lubati anda endast parim“.

Firma keeldus ELi ametnikega kohtumast

Soriot' sõnul on vaktsiinitoodangu suurendamisega probleeme kahes AstraZeneca tehases, mis asuvad Hollandis ja Belgias. „See on keeruline, eriti varajases etapis, kus peab tõepoolest kõikvõimalikke probleeme lahendama,“ sõnas ta ning lisas, et veebruaris plaanitakse Euroopas laiali jagada miljonid vaktsiinidoosid, ent tarnemaht jääb algselt lubatust väiksemaks. Aasta esimeses kvartalis tervelt 60% võrra vähemaks.

Kolmapäeval pidi toimuma kohtumine AstraZeneca esindajate ja Euroopa Liidu ametnike vahel, millest ravimiettevõte Reutersi teatel viimasel hetkel keeldus. Hiljem andis firma siiski mõista, et on kohtumisest huvitatud.

Euroopa Liitu ravimifirma jutt ei veena. Õieti kommenteerib ELi tervishoiuvolinik Stella Kyriakides, et väide, justkui oleks kokkulepe vaid „parima andmiseks“ on täiesti vale.