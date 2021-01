Briti-Rootsi ravimitootja kaitseb vaktsiinide oodatust kesisemat tarnekava 

Pascal Soriot ütles Itaalia ajalehele La Repubblica, et tema meeskond töötab 24 tundi ööpäevas, et lahendada vaktsiini tootmisega kaasnevaid probleeme, mida on palju. Tema sõnul on tootmine soovitud tasemest kaks kuud maas.

Soriot' sõnul on vaktsiinitoodangu suurendamisega probleeme kahes AstraZeneca tehases, mis asuvad Hollandis ja Belgias. „See on keeruline, eriti varajases etapis, kus peab tõepoolest kõikvõimalikke probleeme lahendama,“ nentis ettevõtte juht. Ta lisas, et veebruaris plaanitakse Euroopas laiali jagada miljoneid vaktsiinidoose, ent tarnemaht jääb algselt lubatust väiksemaks.

Kolmapäeval pidi toimuma kohtumine AstraZeneca esindajate ja Euroopa Liidu ametnike vahel, millest ravimiettevõte Reutersi teatel viimasel hetkel keeldus. Soriot väitis, et ELiga sõlmitud leping ei seo ettevõtet kindlate tarnekuupäevadega, vaid „lubati anda endast parim“.

AstraZeneca vaktsiin on kasutusel Suurbritannia, ent EL pole sellele veel heakskiitu andnud. Eeldatavasti annab Euroopa Ravimiamet (EMA) sellele jaanuari lõpus rohelise tule.

Euroopa Liit allkirjastas AstraZenecaga juba augustis lepingu 300 miljoni vaktsiiniannuse kohta, võimalusega osta veel lisaks 100 miljonit annust. EL on avaldanud lootust, et kohe pärast vaktsiini heakskiitmist alustatakse selle tarnet. Blokk on tellinud ka 600 miljonit doosi Pfizer-BioNTech vaktsiini, mida liikmesriikide elanikele juba manustatakse. Möödunud nädalal teatas Pfizer-BioNTech, et nende saadetised viibivad.