Seisukoht | Kuidas saada üleöö keskerakondlaseks? 

Kuidas saada üleöö keskerakondlaseks? Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna 13:05

Foto: Martin Ahven

Keskerakond oli sunnitud üleöö leidma ministriteks paar inimest väljastpoolt parteid. Huvitav on aga see, mis toimub tolle inimese peas, kellele Jüri Ratas helistab ja pakub ministrikohta, mis kuulub Keskerakonnale. Kas too inimene vastab, et võin ministriks hakata küll, kui ei pea erakonna liikmeks astuma? Sel moel pole kauaks ministriks jäädud, kui meenutada Kaimar Karu või Marina Kaljuranna üürikest parteitut ministripõlve. Või ütleb helistajale, et ta on kogu aeg hinges tegelikult keskerakondlane olnud?