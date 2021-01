IKEA | Sisuturundus Kodukontori kiired ja maitsvad retseptid: toekas omletivorm ja panniroog IKEA , täna 00:05 Jaga: M

Panniroog kana, kartuli ja koorese kastmega.

Toidublogija Ragne Värgi kiire aja söögid on erinevad pastad ning ahjupotis iseenesest valmivad toidud, samuti paneeritud ja praetud kana, mis on segatud kokku lihtsasti valmiva teriyakikastmega. Üks tema lemmikuid on aga toekas omletivorm pelmeenidega ja kiire panniroog.